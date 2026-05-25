AP сообщило о подготовке британского флота к разминированию в Ормузском проливе

Корабли Королевского военно-морского флота и британские моряки готовятся к отправке в район Ормузского пролива для его разминирования. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным командования британского ВМФ, после достижения соглашения между США и Ираном вспомогательный корабль RFA Lyme Bay, находящийся в Гибралтаре, отправится на Ближний Восток. Сейчас на корабль загружают боеприпасы и беспилотные подводные аппараты для поиска и уничтожения мин.

Корабль должен присоединиться к британскому эсминцу HMS Dragon и кораблям союзников перед прохождением через Суэцкий канал по пути в Персидский залив. По информации начальника группы по разминированию Королевского флота коммодора Джеммы Бриттон, Иран мог разместить огромное количество различных мин по всему Ормузскому проливу. Мины могут быть якорными, реактивно-всплывающими, донными и приводиться в действие после контакта с кораблем.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Бундесвер также готов внести свой вклад в урегулирование на Ближнем Востоке. По его словам, немецкий флот может участвовать в операции по разминированию Ормузского пролива. Министр подчеркнул, что фактически развертывание ВМС начнется только после получения мандата от Бундестага. Пока же в Средиземное море направят минный тральщик и корабль снабжения, которые смогут оперативно перейти в Ормузский пролив в случае положительного решения парламента.

