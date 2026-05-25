К 2030 году в Ростовской области объем экспорта продукции АПК достигнет $12,6 млрд.Это более чем в два раза превышает результаты 2025 года, когда экспорт составил $5,2 млрд. Такие данные привел «РБК Ростов» со ссылкой на советника президента Торгово-промышленной палаты Дона Юрия Корнюша. Эту цель можно будет достигнуть, если предприятия региона будут более активно развивать переработку сельхозпродукции и выпускать продукты более высокого передела, которые будут востребованы на перспективных зарубежных рынках, считает директор Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Ростовской области Аркадий Мурзаев.



«Важно не просто понять оправдаются прогнозы или нет. Надо сделать так, чтобы даже при неблагоприятных факторах, в регионе была устойчивая динамика роста экспорта. Это возможно, если в Ростовской области развивать поставку на зарубежные рынки не только сельхозсырья, но продуктов его переработки, то есть, продукции высоких уровней передела. Надо увеличивать долю переработанной продукции в продовольственном экспорте.

По большому счету пшеница, семечка это — биржевой товар. Цены на него сильно зависят от мировой конъюнктуры, которая формируется под воздействием самых разных факторов, от геополитики до природно-климатических. Из-за этого цены на международных рынках могут сильно колебаться.

Поставщики сельскохозяйственного сырья очень сильно зависят от мировой конъюнктуры. Какой бы ни был урожай, продать его дороже действующих рыночных цен практически невозможно.

Продукция, прошедшая глубокую переработку, в меньшей степени зависит от конъюнктурных колебаний. Особенно, если это товары, направленные на конечного потребителя. Да, конкуренция и по этой ассортиментной группе есть, но она иного рода, потому что конечный потребитель менее чувствителен к цене, чем покупатель сырья.

Переработанную продукцию продавать сложнее. Надо вкладываться в продвижение, упаковку, маркетинг, завоевывать долю на рынке.



Но, с другой стороны, когда такая продукция находит своего потребителя, то продажи становятся гораздо более стабильными, а объемы — предсказуемыми. К тому же, производство пищевой продукции более высокого уровня передела экономически выгодно и для отдельного предприятия, и для экономики региона в целом. Потому что это — добавленная стоимость, рабочие места, налоги.

Но с точки зрения развития экспорта пищевой продукции нет смысла просто так развивать производство. Надо увеличивать выпуск того, что востребовано на международных рынках.



Следовательно, надо знать эти рынки и понимать, что именно там пользуется спросом. И уже эти продукты выпускать, увеличивать объемы, расширять экспорт. Нужно учитывать требования к товарам и к их качеству, которые существуют в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, перспективных рынках.

Для предприятий региона, которые нацелены на развитие экспорта своей продукции есть разнообразные меры поддержки. Например, проведение международных закупочных сессий. Одна из них состоится в Ростове-на-Дону в середине июня в рамках международного форума “Инновации в пищевой промышленности как средство повышения экспортного потенциала в отрасли”. К нам в Ростов приедут представители 40 компаний из 15 стран. Для донских предпринимателей это хорошая возможность наладить деловые контакты и провести переговоры с целью заключить экспортные контракты, не покидая домашний регион.

Однако мало подписать с зарубежными партнерами договоры о поставках. Важно сделать так, чтобы иностранные покупатели были удовлетворены сроками поставок и качеством продукции. Тогда работа по контрактам будет долгой и взаимовыгодной».