Почти 20 лет колонии назначили югорчанину за убийство девушки в 2001 году

Городской суд Нягани отправил в колонию строгого режима на 19 лет 10 месяцев 45-летнего Александра Ульянова — его судили за убийство 17-летней девушки, которое было совершено в 2001 году, сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ее тело было найдено в ночь с 24 на 25 ноября 2001 года в лесном массиве Восточного микрорайона. В ходе расследования было установлено, что Ульянов убил ее для сокрытия других преступлений — изнасилования, насильственных действий сексуального характера, причинения тяжкого вреда здоровью и разбоя. Также следствие выяснило, что в 1997 году он изнасиловал другую потерпевшую, которой на тот момент не было 14 лет.

Причастность Ульянова к этим преступлениям была установлена в 2025 году. В июне прошлого года его задержали в Хабаровском крае и заключили под стражу. Подсудимый признал вину, однако сроки давности уголовного преследования по некоторым преступлениям истекли в 2012 и 2016 годах. Уголовные дела в его отношении были прекращены, кроме убийства по п. п. «з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. За данное преступление санкцией уголовного закона предусмотрено пожизненное лишение свободы. В таком случае применение к подсудимому сроков давности не является обязательным. Вопрос о применении сроков давности и освобождении от уголовной ответственности решается судом, при этом пожизненное лишение свободы назначено быть не может.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Приговор в силу не вступил.

Ирина Пичурина