Двойка по ипотеке: в Екатеринбурге девелопер объявил «школьную» ставку на квартиры

В Екатеринбурге девелопер «Прогресс» объявил о запуске программы семейной ипотеки со ставкой (ПСК 17,823–18,613%) под 2,2% на период строительства дома. Предложение распространяется на квартиры в жилом квартале «Амундсен» в Академическом районе. Минимальный платеж по программе составляет от 12 872 рублей в месяц.



Проект строится в новой части Академического — рядом с лесным массивом и новой транспортной артерией для обхода пробок и будущего выезда в город через ЕКАД.

Согласно условиям программы, сниженная ставка действует до ввода дома в эксплуатацию, после чего возвращается к базовым условиям семейной ипотеки — 6%.

Как отмечают в компании, программа ориентирована на покупателей, рассматривающих приобретение квартиры на раннем этапе строительства. Это позволяет приобрести объект по выгодным ценам и снизить финансовую нагрузку в период ожидания завершения проекта.

ЖК «Амундсен» реализуется как квартал с масштабным благоустройством и общественными пространствами. Проект предусматривает двор-парк с прогулочными маршрутами, водными объектами и общественными зонами, а также центральное гранд-лобби.

Предложение также распространяется на другие проекты девелопера в центральной части Екатеринбурга.

Подробности о покупке квартир по сниженной ставке:

через форму заявки на сайте https://progressdk.ru/;

по телефону +7 (343) 343-33-33.

Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк» в рамках программы «Семейная ипотека». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. Ставка от 2,2% годовых (ПСК 17,823–18,613%) действует до ввода объекта недвижимости в эксплуатацию при приобретении строящегося жилья у застройщика ООО СЗ «Прогресс Идеал» и оформлении страхования жизни и здоровья. После ввода объекта в эксплуатацию ставка составит от 6% годовых.

Первоначальный взнос — от 20,1%. Срок кредитования — от 12 до 360 месяцев. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб., максимальная — 6 млн руб. Валюта кредита — рубли РФ.

Ежемесячный платеж от 12 872 руб./мес. указан для студии площадью 24,04 кв. м. Расчет является примером и не является публичной офертой.

Программа доступна гражданам РФ, имеющим ребенка младше 7 лет, ребенка-инвалида либо двух и более несовершеннолетних детей.

Дополнительные расходы: страхование, оценка недвижимости, нотариальные услуги и расходы на регистрацию договора. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Предложение действительно с 18.05.2026 по 31.05.2026 включительно. Подробнее об условиях кредитования — на сайте СберБанка.

Рекламодатель — ООО «ДК «ПРОГРЕСС-ЛИДЕР», ИНН 3000001232. Застройщик — ООО СЗ «Прогресс Идеал», ИНН 6679174907. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ФЗ-214.

