Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Мирный житель погиб в Белгородской области от удара дрона ВСУ по автомобилю

В городе Грайвороне Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль. В результате погиб человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мирный житель скончался от полученных ранений на месте. Вследствие детонации дрона транспортное средство загорелось — возгорание ликвидировано пожарным расчетом.

Сутками ранее из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области погиб один человек, шестеро были ранены.

Кабира Гасанова