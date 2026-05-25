Мирный житель погиб в Белгородской области от удара дрона ВСУ по автомобилю
В городе Грайвороне Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль. В результате погиб человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Мирный житель скончался от полученных ранений на месте. Вследствие детонации дрона транспортное средство загорелось — возгорание ликвидировано пожарным расчетом.
Сутками ранее из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области погиб один человек, шестеро были ранены.