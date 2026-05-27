Две новостройки ЖК «Флора» в Аксайском районе сдадут на год раньше срока

IV очередь жилого комплекса комфорт-класса «Флора» на улице Янтарной в Аксайском районе сдадут на год раньше запланированного срока. Согласно новому графику, ввод в эксплуатацию домов № 4.1 и № 4.2 (по генплану) намечен на IV квартал 2027 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЖК «Флора», иллюстрация предоставлена компанией Фото: ЖК «Флора», иллюстрация предоставлена компанией

ЖК «Флора» площадью 30 га возводится в пригородной зоне Ростова-на-Дону, рядом с ТРК «Мега». В состав комплекса войдут 28 многоэтажных секций высотой 15-17 этажей, трехэтажная школа на 1,1 тысячи мест, два детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс и аллея с фонтаном. На сегодняшний день введены в эксплуатацию шесть секций. Еще две находятся в активной стадии строительства — это и есть IV очередь комплекса, которую сдадут к концу 2027-го.

В 15-этажных новостройках запроектировано 364 квартиры (по 182 — в каждой секции) — от студий до трехкомнатных. Площадь квартир варьируется от 25,6 до 66,2 кв. м. Для жилых помещений предусмотрено три варианта отделки: предчистовая, чистовая и без отделки. Первый этаж отдадут под коммерческое использование.

Рядом с новостройками появятся детские и спортивные площадки. Для автомобилистов в ЖК предусмотрен подземный паркинг и гостевые стоянки. Кроме того, в рамках строительства ЖК «Флора» запланировано строительство четырех дорог.

Как рассказали в ГК «Доннефтестрой», изначально ввод IV очереди ЖК «Флора» был запланирован на конец 2028 года. Однако сроки сдачи удалось сдвинуть вперед за счет четко выстроенной стратегии. Так, первые две очереди «Флоры» были сданы точно в срок, а III этап строительства завершили на три месяца раньше плана. Такая же тенденция прослеживается и в других проектах застройщика.

«Рынок привык к другим новостям: к переносам, к осторожности, к ожиданию. Но ЖК „Флора“ сегодня дает совершенно иной информационный повод: мы не откладываем новоселье, а приближаем его. Когда покупатель слышит о переезде на год раньше, это формирует не просто лояльность — это формирует репутацию», — рассказала директор ГК «Доннефтестрой» Елена Николаева.

Застройщик ООО СЗ Доннефтестрой-Аксай, входит в ГК «Доннефтестрой».

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

Тел: +7(863)204-04-60

Сайт: Доннефтестрой.рф