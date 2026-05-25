Рубио допустил «другой способ» решения конфликта с Ираном в случае провала сделки

Если переговоры с Тегераном не завершатся выгодной сделкой, Вашингтон будет вести дела «другим способом». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

Госсекретарь США Марко Рубио

По словам господина Рубио, прежде чем рассматривать «альтернативные варианты», США надеются на успех дипломатического решения вопроса. «На повестке дня находится проблема, касающаяся их способности открыть (Ормузский.—"Ъ") пролив и вступить в сложные и ограниченные по времени ядерные переговоры. Я надеюсь, мы с этим справимся»,— сказал американский госсекретарь на брифинге в Нью-Дели.

Марко Рубио уже говорил, что Вашингтон предпочитает дипломатический подход к урегулированию ближневосточного конфликта. В случае провала переговоров, указывал он, ответственность будет лежать на Иране, а не на США или их союзниках.

Президент США Дональд Трамп накануне отмечал, что проект мирного договора почти согласован и находится на стадии финального утверждения. По данным Axios, документ предусматривает продление перемирия на 60 дней, а также открытие Ормузского пролива. Довоенный уровень судоходства должен быть восстановлен за 30 дней, писала The Washington Post со ссылкой на дипломатов.

Еще одно положение сделки касается ядерного оружия. В документе прописано, что Иран обязан отказаться от планов его создания, а также начнет переговоры о приостановке программы обогащения урана и вывозе имеющихся запасов обогащенного сырья.