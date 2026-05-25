Рубио допустил «другой способ» решения конфликта с Ираном в случае провала сделки
Если переговоры с Тегераном не завершатся выгодной сделкой, Вашингтон будет вести дела «другим способом». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: Julia Demaree Nikhinson / Reuters, Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters
По словам господина Рубио, прежде чем рассматривать «альтернативные варианты», США надеются на успех дипломатического решения вопроса. «На повестке дня находится проблема, касающаяся их способности открыть (Ормузский.—"Ъ") пролив и вступить в сложные и ограниченные по времени ядерные переговоры. Я надеюсь, мы с этим справимся»,— сказал американский госсекретарь на брифинге в Нью-Дели.
Марко Рубио уже говорил, что Вашингтон предпочитает дипломатический подход к урегулированию ближневосточного конфликта. В случае провала переговоров, указывал он, ответственность будет лежать на Иране, а не на США или их союзниках.
Президент США Дональд Трамп накануне отмечал, что проект мирного договора почти согласован и находится на стадии финального утверждения. По данным Axios, документ предусматривает продление перемирия на 60 дней, а также открытие Ормузского пролива. Довоенный уровень судоходства должен быть восстановлен за 30 дней, писала The Washington Post со ссылкой на дипломатов.
Еще одно положение сделки касается ядерного оружия. В документе прописано, что Иран обязан отказаться от планов его создания, а также начнет переговоры о приостановке программы обогащения урана и вывозе имеющихся запасов обогащенного сырья.