С начала года на Кубани отправили и получили на почте 21 млн посылок, писем и бандеролей

За январь—апрель 2026 года жители Краснодарского края отправили и получили через почтовую сеть около 21 млн посылок, писем и бандеролей. Показатель лишь незначительно уступает результату аналогичного периода прошлого года, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Почты России».

В период с 1 по 11 мая, включая праздничные и выходные дни, объем обработанных отправлений в регионе превысил 2 млн единиц. Кроме того, за это время жители Кубани получили и отправили более 50 тыс. заказов с маркетплейсов.

Как сообщалось ранее, по итогам 2025 года почтовая сеть Краснодарского края обработала 71,4 млн отправлений, включая около 3 млн посылок. С учетом доставки заказов с маркетплейсов совокупный объем отправлений достиг примерно 4 млн единиц, сохранившись на уровне 2024 года. Объем международной корреспонденции превысил 1,4 млн отправлений.

В настоящее время в Краснодарском крае работают 1258 почтовых отделений, из которых 904 расположены в сельской местности. Еще три отделения функционируют в передвижном формате. С 2022 по 2025 год в регионе модернизировали 186 отделений, в том числе 184 сельских и два городских.

Вячеслав Рыжков