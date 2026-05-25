На реставрацию Далматовского монастыря Минкульт РФ выделил 350 млн рублей

Министерство культуры РФ объявило аукцион на реставрацию части Далматовского монастыря, являющегося памятником культуры федерального значения. Начальная цена контракта составляет 350 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит обновить Успенский собор, входящий в состав монастыря, а также инженерные коммуникации. Общая площадь объекта составляет более 1,8 тыс. кв. м. Компания должна будет сама получить все необходимые разрешения на проведение работ. Необходима также онлайн-трансляция происходящего в соборе и вокруг него. Срок выполнения работ — сентябрь 2028 года.

Виталина Ярховска