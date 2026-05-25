Экс-главу детсада в Екатеринбурге отправили в колонию за хищение 15 млн субсидий

Ленинский суд Екатеринбурга назначил 3,5 года колонии общего режима Дмитрию Гришкову — бывшему директору частного детского сада «Алые паруса» (ЧОУ ДО «Центр развития ребенка»). Он осужден за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

Суд установил, что Гришков в 2019-2022 годах похитил около 15 млн руб., которые были выделены в качестве субсидий на обеспечение дошкольного образования министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

По данным областной прокуратуры, при фактическом посещении в 2020 году семи детьми детского сада он предоставил сведения о посещении его 85 воспитанниками.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован.

Ирина Пичурина

