Челябинская область попала в топ-40 регионов по экономической привлекательности

Челябинская область заняла 36-е место в рейтинге регионов по экономической привлекательности 2026 года. Оценку проводил Финансовый университет при правительстве РФ.

Рейтинг составлялся на основании четырех критериев: оценка численности действующих компаний в регионе, динамика числа компаний, занятых активным привлечением персонала, валовые доходы населения и их динамика. Южный Урал набрал 22,4 балла из 100 возможных. Число предприятий области оценили в 15 баллов, динамику компаний, активно привлекающих персонал, — в 30 баллов. За валовые доходы населения и их динамику регион получил восемь и 36 баллов соответственно.

Лидерами списка стали Москва (общий балл — 65,3), Московская (42,9) и Тюменская (39) области, республики Марий Эл (35,6) и Хакасия (34,5). Последние места заняли республики Карелия (12,6), Северная Осетия — Алания (12,7) и Адыгея (12,9), а также Костромская область (15,9) и Забайкальский край (16,9).

