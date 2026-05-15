Башкирских коммунистов рассудили в Самаре

Руководитель башкирского отделения КПРФ Юнир Кутлугужин вышел победителем из борьбы с внутрипартийной оппозицией. В начале прошлого года на очередной конференции реготделения он сохранил пост первого секретаря рескома, несмотря на острую критику со стороны однопартийцев. Теперь законность его переизбрания доказали суды, а из компартии были исключены видные представители внутрипартийной оппозиции в Башкирии. Оппоненты господина Кутлугужина намерены и дальше бороться за изменение курса регионального отделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Рахимов, Сергей Меркулов, Раис Хафизов, Андрей Ларионов и их представитель Яна Абубакирова оказались беспартийными коммунистами

Фото: Идэль Гумеров Рафаэль Рахимов, Сергей Меркулов, Раис Хафизов, Андрей Ларионов и их представитель Яна Абубакирова оказались беспартийными коммунистами

Фото: Идэль Гумеров

Как стало известно «Ъ», 12 мая бюро башкирского рескома КПРФ исключило из партии члена бюро Калининского райкома КПРФ, бывшего депутата Курултая Башкирии Рустама Хафизова, который собирался выставить свою кандидатуру на выборы в Госдуму, критиковал курс руководства местных коммунистов, а в марте даже предложил распустить реготделение. В тот же день партийные билеты отозвали у депутата совета Уфимского района Рафаэля Рахимова и юриста Яны Абубакировой – она отстаивала интересы КПРФ в судах с избирательными комиссиями, а затем согласилась защищать права оппозиции против курса лидера рескома Юнира Кутлугужина.

Еще раньше членства лишились бывший секретарь Чишминского райкома КПРФ Вячеслав Павлов, член Центральной избирательной комиссии Башкирии от партии Андрей Ларионов, депутат уфимского районного совета Ильнур Аюпов и экс-секретарь Учалинского райкома Раис Хафизов.

В пресс-службе рескома КПРФ «Ъ» пояснили, что причиной исключений стали нарушения устава, требующего «беречь репутацию партии, не допускать действий, которые могут нанести ущерб КПРФ».

Чистке рядов предшествовал острый внутрипартийный конфликт, начавшийся в марте 2025 года. Тогда очередная отчетно-выборная конференция (ОВК) регионального отделения переизбрала на новый срок первого секретаря рескома КПРФ Юнира Кутлугужина, он занимает должность с 2014 года.

С этим решением оказались согласны не все коммунисты. Андрей Ларионов назвал позором результаты партии на последних муниципальных выборах, а Рафаэль Рахимов возложил ответственность за положение дел в отделении конкретно на первого секретаря. Позже они заявляли, что голоса несогласных на ОВК намеренно заглушались – якобы организаторы отключали микрофоны, когда с трибуны Курултая Башкирии, где проходило мероприятие, шла критика в адрес господина Кутлугужина (см. «Ъ» от 8 апреля 2025 года).

Конфликт перешел в юридическую плоскость, когда господа Ларионов, Рахимов, а также Ильнур Аюпов, Раис Хафизов и бывший исполняющий обязанности секретаря рескома по организационной работе Сергей Меркулов обратились в Кировский районный суд Уфы, требуя признать конференцию незаконной. Гражданский иск они мотивировали нарушением нормы представительства при созыве ОВК, отсутствием кворума на собрании и истечением срока полномочий у бюро рескома.

Сергей Меркулов также пытался доказать незаконность своего исключения из партии за день до конференции.

Юнир Кутлугужин заявлял, что на самом деле мартовское мероприятие в Курултае было лишь вторым этапом конференции, начавшейся еще летом 2024 года. Практика двухэтапных съездов встречается и на федеральном уровне, утверждал лидер реготделения.

В сентябре 2025 года суд отклонил исковые требования (см. «Ъ» от 11 сентября 2025 года), а в декабре решение утвердил Верховный суд Башкирии. 21 апреля Шестой кассационный суд общей юрисдикции определил — оснований для отмены обжалуемого акта нет.

«Пятая колонна внутри Башкирского республиканского отделения получила правовой нокаут в Самаре», — так кассационное определение охарактеризовала пресс-служба рескома.

Параллельно Верховный суд Башкирии рассматривает заявление Андрея Ларионова и Вячеслава Павлова о признании ничтожными решений, принятых на конференции. Истцы утверждают, что формулировку о двухэтапной конференции не утверждал ни один партийный орган.

Андрей Ларионов в разговоре с «Ъ» заявил, что готовится жалоба в Верховный суд России, вместе с соратниками они готовы дойти до Конституционного суда. По его мнению, нижестоящие инстанции проигнорировали доказательства истцов и показания свидетелей, ничем не мотивируя отказ их учитывать.

Он сообщил, что намерен оспорить решение об исключении из партии. «Мы не собираемся отказываться от своей партийности. Свое будущее мы видим в ней. Борьба принимает затяжной характер, но она далеко не закончилась», — резюмировал Андрей Ларионов, отметив, что оппозиция готова к диалогу.

Рустам Хафизов рассказал «Ъ», что перед своим исключением ходатайствовал о переносе заседания бюро рескома из-за болезни. Также он просил подготовить вопросы для подготовки к собранию и перевести его из Калининского в Иглинский райком по месту жительства, но все заявления орган проигнорировал. За решением об исключении, считает он, стоит депутат Госдумы от Башкирии, член ЦК КПРФ Александр Ющенко, который якобы увидел в деятельности господина Хафизова конкуренцию в связи с планами участвовать в выборах по партийному списку и Уфимскому одномандатному округу.

«Партия начала съедать сама себя, выдавливая наиболее активных людей, лидеров общественного мнения, и непременно идет ко дну. Например, в мой созыв в горсовете было пять коммунистов, а теперь — три, в мой созыв в Курултае — 15, а теперь — восемь депутатов от КПРФ. Партийные списки нужно отменить и ставить вопрос о роспуске не реготделения, а всей партии», — прокомментировал Рустам Хафизов.

Идэль Гумеров