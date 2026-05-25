Пассажира Рощино судили из-за перевозки 1,7 млн рублей в нагрудных карманах

Калининский районный суд Тюмени ограничил свободу на пять месяцев 52-летнему Нормахмаду Рустамову за контрабанду 1 744 000 руб. в нагрудных карманах. Его судили за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных денежных средств в крупном размере (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Суд установил, что действуя умышленно, из корыстных побуждений, пассажир разместил крупную сумму в нагрудных карманах верхней одежды. В Тюмень он прибыл 2 февраля транзитным рейсом из Санкт-Петербурга — после этого он собирался улететь в Таджикистан. После регистрации на рейс в Душанбе он отправился в зону досмотра, где у него обнаружили средства — эта сумма превышала эквивалент $10 тыс. и должна была быть задекларирована. Деньги принадлежали пассажиру, которые он накопил сам, в том числе за счет продажи принадлежащих ему автомобилей. Банкноты номиналом 5 тыс. руб. в количестве 349 штук были изъяты в доход государства.

Подсудимый полностью согласился с обвинением и раскаялся. Суд учел, что у него есть постоянное место регистрации и жительства, прочные социальные связи, ежемесячный доход от трудовой деятельности, финансовые обязательства по кредитам, отсутствие учета у врачей-нарколога и психиатра, отсутствие инвалидности, а также то, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался. С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих был назначен приговор.

Ирина Пичурина