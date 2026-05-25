Экосистемы закрепились на полках

В начале 2026 года доля российских брендов на рынке телевизоров выросла до 31,5%. Их продажи составили почти 630 тыс. устройств на общую сумму 13,2 млрд руб. При этом в начале года возник дефицит устройств популярных китайских и корейских брендов.

По итогам первого квартала 2026 года доля российских брендов и СТМ на рынке телевизоров выросла до 31,5% против 30,5% годом ранее, что составляет около 630 тыс. проданных устройств, оценили для “Ъ” в ряде крупных дистрибуторов.

В денежном выражении продажи, по их оценке, увеличились с 19,7% до 22,7% и составили почти 13,2 млрд руб.

Одновременно усиливаются позиции российских экосистемных брендов. Доля «Сбера» в штуках выросла с 6,6% до 8,3%, в деньгах — с 4,6% до 6,3%. «Яндекс» увеличил долю с 3,2% до 3,4% в количественном выражении и с 4,5% до 4,8% — в денежном. Бренд телевизоров «М.Видео» Hi увеличил долю с 3,4% до 4,4% в штуках и с 1,5% до 1,8% — в деньгах.

Однако значительное снижение в первом квартале показал СТМ-бренд DEXP ритейлера DNS. Его доля сократилась с 11,0% до 6,4% в количественном выражении, а в денежном — с 6,7% до 3,9%. В DNS это подтвердили: суммарно продажи двух СТМ-брендов компании DEXP и Aceline сократились на 13,5% в штуках и на 29,5% в деньгах год к году. «В 2025 году DNS переработал модельный ряд ТВ СТМ, скорректировав в результате подход к распределению моделей ТВ между своими брендами DEXP и Aceline, расширив второй за счет первого. Процесс поступления новых моделей затянулся, поэтому часть продаж была закрыта другими брендами — не СТМ. В полной мере эффект от изменения модельного ряда в ТВ мы планируем увидеть во второй половине 2026 года»,— пояснил ритейлер.

В первом квартале традиционно падают доли брендов, удачно прошедших высокий сезон конца 2025 года, поскольку остаются без товара, а закупка новых линеек обычно происходит во втором квартале, говорит директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина. «Поскольку в 2025 году первый квартал был провальным, это скорее эффект низкой базы»,— добавляет она.

Первый квартал также отметился дефицитом устройств некоторых популярных китайских и корейских брендов на российском рынке, говорит директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин.

«Трудности с поставками возникли под влиянием различных факторов, среди которых можно назвать усложнение логистики из-за ближневосточного конфликта. Это позволило российским брендам закрыть нехватку предложения своим продуктом»,— пояснил он.

Всего в начале 2026 года в России было продано 2 млн телевизоров и смарт-панелей, на 10% больше, чем годом ранее, отмечают в «М.Видео». В денежном выражении продажи достигли 58,2 млрд руб., увеличившись всего на 1%. Рынок продолжает расти в количественном выражении за счет расширения предложения в массовом сегменте и увеличения доступности Smart TV. Средняя стоимость телевизоров и смарт-панелей по итогам первого квартала 2026 года составила около 29 тыс. руб., что примерно на 8% ниже уровня прошлого года, отмечают в «М.Видео». Снижение связано с усилением конкуренции, расширением предложения в среднем и доступном ценовых сегментах, укреплением курса рубля, что влияет на цены на импортные товары.

Традиционно продажи телевизоров падают во втором квартале из-за смещения приоритетов потребителя в сторону климатической техники к лету, отмечает Владислав Бородин. «Также сокращение дефицита популярных азиатских ТВ-брендов на рынке, скорее всего, притормозит рост отечественных устройств в ближайшие месяцы. Если смотреть в долгосрочной перспективе, вероятнее всего, российские бренды ТВ продолжат увеличивать свою долю на рынке»,— считает он.

Екатерина Фадеева