В 2025 году валовой сбор свеклы на Кубани превысил 6,9 млн тонн

Валовой сбор сахарной свеклы в Краснодарском крае по итогам 2025 года составил 6,99 млн тонн против 7,36 млн тонн годом ранее. Снижение урожая в регионе вызвано неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими на состояние посевов, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального минсельхоза.

Как отмечают в ведомстве, дефицит осадков в июне—июле 2025 года в ряде муниципалитетов привел к почвенной засухе, классифицированной как опасное агрометеорологическое явление. В северной природно-климатической зоне ситуацию усугубили суховеи, а с августа атмосферная засуха была зафиксирована и в центральных районах края.

На фоне ухудшения погодной ситуации губернатор Краснодарского края 17 июля 2025 года подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня на территории 11 муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что весной 2026 года в регионе началась посевная кампания сахарной свеклы. Под культуру в этом году отвели около 225 тыс. га. Наибольшие площади сосредоточены в Каневском, Выселковском, Гулькевичском, Усть-Лабинском, Ленинградском, Павловском и Кущевском районах.

Губернатор Вениамин Кондратьев отмечал, что Краснодарский край остается одним из крупнейших производителей сахарной свеклы и сахара в России. По его словам, в регионе продолжается работа по импортозамещению семенного материала. Если пять лет назад отрасль практически полностью зависела от зарубежных семян, то сейчас отечественными семенами засевается около 24% площадей. Аграриям также компенсируют часть затрат на их приобретение.

По словам главы региона, к 2030 году, в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности, доля отечественных семян основных сельхозкультур должна составить не менее 75%.

Вячеслав Рыжков