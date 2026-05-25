В Усолье-Сибирском построят жилье для энергокомпании за 2,25 млрд рублей

ООО «Байкальская энергетическая компания» (БЭК, входит в Эн+) объявило тендер на строительство многоквартирных домов на ул. Береговой в Усолье-Сибирском (Иркутская область). Жилье предназначено для сотрудников новых блоков ТЭЦ-11. Стартовая цена контракта составила более 2,25 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 июня, указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит построить семь девятиэтажных зданий. Общая площадь застройки составит 3 тыс. кв. м, площадь зданий — до 22 тыс. кв. м. Работы необходимо завершить до 31 декабря 2027 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине апреля БЭК объявила тендер на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках реализации проекта ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12) в Усолье-Сибирском. Стартовая цена контракта — 8,48 млрд руб.

Александра Стрелкова