Челябинца подозревают в создании нелегального банковского бизнеса

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области возбудило уголовные дела в отношении 52-летнего местного жителя. Его подозревают в создании незаконного банковского бизнеса — неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Установлено, что горожанин для получения денег в виде процента от обналичивания чужих средств зарегистрировал на себя номинальные организации. Всего он открыл 38 обществ с ограниченной ответственностью и 32 индивидуальных предпринимателя. После этого в различных банках местный житель завел расчетные счета, получив к ним логины, пароли и карты.

Задержали челябинца сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону во время операции.

Виталина Ярховска