Сергей Юран вновь возглавит «СКА-Хабаровск»

Генеральный директор выступающего в Первой лиге российского футбола клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев объявил о назначении главным тренером команды Сергея Юрана. Пост стал вакантным после увольнения хабаровского тренера Алексея Поддубского, под руководством которого команда заняла 12-е место в дивизионе.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Юран

«Сергей Николаевич — известный специалист, который уже работал в нашем клубе и не понаслышке знает нашу специфику. Он с самого начала переговоров проявил свою заинтересованность в возвращении в Хабаровск. У него есть здоровые тренерские амбиции. Уверены, что его опыт и профессиональные качества дадут команде новый импульс»,— приводит комментарий руководителя пресс-служба клуба.

Сергей Юран известен по выступлениям в 1990-х за киевское «Динамо», «Спартак», «Бенфику», «Порту» и другие клубы, а также за сборную команду страны. В качестве тренера с 2006 года он работал с командами в России, Прибалтике, Казахстане, Армении. Летом 2025 года он возглавил дебютанта второго по силе дивизиона Турции «Серикспор», но вынужден был его покинуть из-за ухудшения финансового состояния клуба — дошло до бойкота футболистами тренировок вследствие задержек зарплат и премий.

Первое появление Сергея Юрана в Хабаровске состоялось в октябре 2020 года после увольнения из «Химок», которых он вывел в финал Кубка России. В мае 2021 года «СКА-Хабаровск» продлил с тренером контракт на год с возможной пролонгацией. Однако в феврале 2022 года контракт был расторгнут.

Эрнест Филипповский