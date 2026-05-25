В Ярославле пострадала женщина при налете беспилотников

Ярославль подвергся удару БПЛА, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале. Одна женщина получила осколочное ранение. Глава региона назвал травмы незначительными и добавил, что пострадавшая от госпитализации отказалась. О других последствиях господин Евраев не сообщил.

Ночью в Ярославле в направлении Москвы перекрыли трассу М-8, сообщал губернатор. Сейчас ограничения на движение сняты.

Также приостанавливал работу аэропорт Ярославля, сообщали в Росавиации. Ограничения для него ввели в полночь — он не принимал и не выпускал самолеты больше шести часов.