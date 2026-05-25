На выезде из Ярославля перекрыли трассу М-8 из-за налета беспилотников

Федеральная трасса М-8 перекрыта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил губернатор Михаил Евраев. Движение остановили из-за налета беспилотников на регион, написал он в своем Telegram-канале.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок»,— сообщил господин Ермолаев.

Беспилотную опасность в регионе объявили около 2:20 мск. Аэропорт Ярославля закрыт для полетов. О жертвах и разрушениях не сообщалось.