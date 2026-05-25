Три человека погибли и семь пострадали в ДТП в Тюменском районе

На 16 км трассы Тюмень — Ишим — Омск в Тюменском районе произошло ДТП, в котором погибли три человека и еще семь получили травмы, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Инцидент произошел вечером 24 мая. По данным региональной Госавтоинспекции, водитель Toyota Camry не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Delica.

В аварии погибли водитель и двое пассажиров Mitsubishi. В машине ехала семья — жители поселка Андреевский: погибли отец и мать, их 18-летний сын получил ранения. Кроме того, погибла ехавшая в той же иномарке его подруга. По предварительной информации, она проживала в поселке Мулаши. Ее возраст устанавливается. В Toyota находились семь человек, их с травмами доставили в больницу.

Прокуратура района организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Движение на участке было частично ограничено и осуществлялось в реверсивном режиме.

Ирина Пичурина