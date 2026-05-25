В Старобельске создадут мемориал жертвам атаки на общежитие колледжа

Ректор Луганского государственного педагогического университета Жанна Марфина сообщила, что в Старобельске возведут мемориал в память о жертвах удара Вооруженных сил Украины по Старобельскому колледжу.

«Обязательно в Старобельске мы увековечим память наших ребят, сегодня такая задача стоит»,— сказала госпожа Марфина (цитата по «РИА Новости»). Сроков создания памятника она не уточнила.

Общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета были атакованы в ночь на 22 мая. Погиб 21 студент. Пострадали 63 человека.

