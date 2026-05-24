Трое погибли и восемь пострадали в ДТП под Тюменью

Три человека погибли и восемь пострадали при столкновении Toyota Camry и Mitsubishi Delica под Тюменью. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

ДТП произошло на 16-м км дороги Тюмень — Омск. Сотрудники ГИБДД частично ограничили движение на месте аварии. Предварительно, Toyota выехала на встречную полосу. Погибли водитель и пассажирка Mitsubishi. Их 18-летний сын ранен, его подруга погибла. В автомобиле Toyota ехали семь человек. Они доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области заявили о проведении проверки. Ведомство проверит, как был исполнен закон о безопасности дорожного движения.