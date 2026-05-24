Смешались в кучу ралли, гуси

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники ралли коллекционных автомобилей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Участники ралли коллекционных автомобилей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В прошлой изобильной светской жизни любители автомобильного винтажа гордо съезжались на ежегодное ралли L.U.C Chopard. Теперь его преемник — шествие старинных авто «Архангельское Аутлет». Организаторы те же, но размах, конечно, уже не тот. На минималках. И все же шестое по счету ралли собрало десятки коллекционеров и любителей старинного автопрома. Винтажные Alfa Romeo, Rolls-Royce, Buick, а также «Чайки», «Волги» и «Победы» эффектно проехались по Новорижскому шоссе и окрестностям.

Заместитель председателя Совета федерации Константин Косачев впервые принял участие в автопробеге, причем выбрал себе ровесника — Volvo P1800 1962 года выпуска. Замминистра финансов Алексей Моисеев патриотично прошел дистанцию на «Волге» ГАЗ-24. А вице-президент Газпромбанка Дмитрий Мушков прокатился на вполне современном Maserati. Именитый портной, коллекционер ретроавто Игорь Пронин — участник ралли со стажем — приехал на одном из своих Buick. Тут же возникла дискуссия на тему «Buick или Cadillac?» Победила дружба: спорщики пришли к выводу, что Cadillac — бескомпромиссная, а Buick — тихая роскошь.

За ужином обсуждали историческую гонку Mille Miglia, которая должна пройти в Италии в июне. Некоторые гости намереваются посетить это легендарное авторалли, где участвуют более 400 винтажных автомобилей. Но самим проехаться, увы, не удастся: слишком строгий отбор. Благо у нас есть свое новорижское ралли.

В концертном зале Barvikha Luxury Village прошел специальный показ фильма Гая Ритчи «Грязные деньги» — лента о коллекторах для миллиардеров. Перестрелки, погони, взрывы — все, как и положено у Гая Ритчи. Видимо, поэтому журналист и шоумен Дмитрий Дибров приехал в кино с сыном, а не со спутницей. В перерыве между лекциями в Высшей школе «Останкино» посмотреть кино заехал телеведущий Артур «Арчи» Цветков. А телеведущая Анна Калашникова посетила показ после очередной «елки» буквально за углом: накануне в особняке Villa Barvikha она провела церемонию награждения премии PERSONO AWARDS от сурового глянцевого журнала Bomond. Украсили киновечер представители актерской гвардии — Елена Дудина, Алена Чехова, Андрей Батт, Екатерина Осипова.

В новейшей светской жизни «косты режут» примерно везде. Вот и церемония вручения премии «Импульс добра» от фонда «Наше будущее» основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова прошла сдержанно, лаконично, без излишеств.

Строго говоря, «noblesse oblige»: мероприятие ведь про «социальное предпринимательство как драйвер позитивных изменений». Сам Вагит Юсуфович Алекперов прибыл в Цифровое деловое пространство в сопровождении охраны на гелендвагенах и мерседесах Е-класса — куда там новорижскому ралли. А из лауреатов премии особо запомнился глава крестьянско-фермерского хозяйства под брендом «Гусиная столица» Егор Доставалов. Гуси ведь и правда очень позитивны.

В кинотеатре «Октябрь» прошла ВИП-премьера музыкального байопика «Майкл» — о восхождении легендарного Майкла Джексона на музыкальный олимп. «Если бы у меня была возможность поговорить с Майклом Джексоном, это был бы разговор о его миссии и помощи детям»,— сказал “Ъ” певец Филипп Киркоров. Общественного деятеля Ирину Хакамаду больше всего интересовало, «как ему пришла идея надеть белую перчатку на одну руку». А певец Прохор Шаляпин панибратски спросил бы западного коллегу: «Как ты оцениваешь нашу эстраду? Скажи, не стесняйся». Может, и хорошо, что ответа мы уже не услышим.

Майя Антонова