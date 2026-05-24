ФК «Краснодар» проиграл «Спартаку»

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках суперфинала Кубка России в серии пенальти проиграл в Москве «Спартаку». Основное время завершилась со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

На стадии Финала Пути РПЛ по сумме двух игр «Краснодар» оказался сильнее московского «Динамо». На этапе финала Пути регионов «Спартак» взял верх над ЦСКА. Теперь победителям предстояло выявить сильнейшего в Суперфинале в Москве на стадионе «Лужники». Все билеты на данную игру были проданы.

Первый тайм проходил на встречных курсах, команды обменивались атаками и создали ряд голевых моментов. Подобрать ключ к воротам Станислава Агкацева «Спартаку» удалось на 36-й минуте, когда Эсекьель Барко снабдил передачей Пабло Солари. Южане могли сравнивать счет, но в завершении атак не хватало удачи и везения. На перерыв москвичи ушли с минимальным преимуществом. Однако на 57-й минуте «Краснодар» сумел восстановить равновесие, когда с передачи Жоау Батчи отличился Дуглас Аугусто. Основное время завершилась вничью — 1:1, а в серии пенальти удача была на стороне «Спартака». «Краснодар» еще никогда не выигрывал Кубок России.

Евгений Леонтьев