На Кубани объем производства промышленной продукции сократился на 10%

За первые два месяца 2026 года промпредприятия Краснодарского края отгрузили продукции (по курируемым министерством промышленной политики региона видам деятельности) на 76,9 млрд руб. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в интервью «Ъ-Кубань» министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Среди общих для всех отраслей причин сокращения объемов производства министр назвал охлаждение экономики и дорогие кредиты. Кроме того, в каждом направлении есть свои особенности развития. Так, охлаждение рынка недвижимости повлекло сокращение объемов производства строительных материалов.

«При этом некоторые отрасли даже в непростых экономических условиях нарастили обороты. В частности, увеличились объемы производства вулканизированной резины, полимерных изделий, спортивных и детских товаров»,— отметил Дмитрий Хмелько.

По словам министра, наиболее активно наращивают производство предприятия, производящие импортозамещающую продукцию — лекарства и медизделия, радиоэлектронику, товары химической промышленности и тяжелого станкостроения.

Маргарита Синкевич