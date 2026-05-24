Стубб назвал условие для открытия границы между Финляндией и Россией
Президент Финляндии Александр Стубб высказался против открытия границы с Россией. Об этом он сказал в интервью Yle. Президент отметил, что граница откроется только тогда, когда «Россия не будет использовать мигрантов или беженцев как инструмент против Финляндии».
Господин Стубб заявил, что для открытия границы необходимо соответствующее подтверждение российской стороны. В пример он привел ситуацию в Литве. Страна не закрывала границу с Белоруссией полностью, однако она работает с ограничениями. По словам господина Стубба, из-за этого в Литве до сих пор есть проблемы с мигрантами.
Финляндия закрыла свою границу с Россией в ноябре 2023 года до дальнейшего уведомления властей. Такое решение в Хельсинки объяснили резким наплывом мигрантов из третьих стран, которому, по мнению властей, содействовала Москва. Российские власти эти обвинения отвергали.