Стубб назвал условие для открытия границы между Финляндией и Россией

Президент Финляндии Александр Стубб высказался против открытия границы с Россией. Об этом он сказал в интервью Yle. Президент отметил, что граница откроется только тогда, когда «Россия не будет использовать мигрантов или беженцев как инструмент против Финляндии».

Александр Стубб

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Господин Стубб заявил, что для открытия границы необходимо соответствующее подтверждение российской стороны. В пример он привел ситуацию в Литве. Страна не закрывала границу с Белоруссией полностью, однако она работает с ограничениями. По словам господина Стубба, из-за этого в Литве до сих пор есть проблемы с мигрантами.

Финляндия закрыла свою границу с Россией в ноябре 2023 года до дальнейшего уведомления властей. Такое решение в Хельсинки объяснили резким наплывом мигрантов из третьих стран, которому, по мнению властей, содействовала Москва. Российские власти эти обвинения отвергали.

