В Новой Москве произошел пожар на рынке «Тополек»

На рынке «Тополек» в Новой Москве произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного главка МЧС.

Загорелся одноэтажный торговый павильон по адресу: НАО (Новомосковский административный округ.), Проектируемый проезд № 134. Согласно видеозаписи, опубликованной агентством «Москва», над .пожаром поднимается густой черный дым. Данных о пострадавших и причинах возгорания нет.

ТАСС сообщает со ссылкой на оперативные службы, что к тушению пожара привлекли вертолет для сброса воды. Пожару присвоен второй ранг сложности.