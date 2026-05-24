В Москве перевернулась машина бывшего футболиста «Спартака» Прудникова

Машина бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова попала в ДТП на Мичуринском проспекте, передает «РИА Новости». По данным РЕН ТВ, в иномарку спортсмена въехал Porsche. Автомобиль господина Прудникова перевернулся.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Александр Прудников

Участникам аварии оказали помощь на месте. Госпитализация никому не понадобилась. В разговоре с «РИА Новости» футболит заявил, что за рулем его автомобиля был другой человек: «Машина моя, за рулем был не я. Я приехал посмотреть на свою машину».

По данным Telegram-канала Baza, ДТП произошло, когда Porsche попытался обогнать на Ломоносовском проспекте машину футболиста — Voyah. При маневре Porsche на большой скорости врезался в заднее крыло иномарки. Оба автомобиля вылетели на газон.

Telegram «112» пишет, что, по предварительным данным, водитель Porsche был пьян. Место происшествия оцепили.