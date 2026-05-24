Marvel переписывает стратегию

Издательство комиксов Marvel ждет масштабная реорганизация. Компанию покидает ее глава Дэн Бакли после 30 лет работы. Руководство The Walt Disney Company больше не видит топ-менеджера в своей команде, пишет The Hollywood Reporter.

Фото: Budrul Chukrut / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Пост генерального менеджера Marvel по комиксам и франшизам займет Дэвид Абдо, руководивший Disney Music Group. При это Бакли останется на своей должности еще год. Marvel впервые за десятилетия уступила лидерство на рынке прямому конкуренту. По данным журнала ICV2, почти все позиции в топ-20 самых продаваемых комиксов 2025 года заняли истории про Бэтмена от DC. У Marvel в число наиболее востребованных вошел Дэдпул, а лучшие выпуски про Росомаху и Человека-паука заняли только 22-е и 25-е места соответственно. На фоне последних провалов компанию накрыла волна сокращений, заметил исследователь комиксов Иван Чернявский:

«Сокращения, судя по всему, вызваны разными причинами, в том числе экономическими. В компании пересматривают эффективность работы сотрудников. Одновременно с ключевыми фигурами в издательстве Comics был сокращен один из важнейших деятелей киностудии Marvel — арт-директор Энди Парк, без которого визуальный облик этих фильмов вообще был бы другим.

Сейчас есть проблемы с рынком труда как в киноиндустрии, так и в игровой и в индустрии комиксов. Пока не было яркой реакции поклонников. Дело в том, что издатель Дэн Бакли — не очень публичная персона. Для читателя комиксов он гораздо менее заметен, чем, например, экс-главный редактор Честер Себульски или даже рядовые редакторы уровнем пониже, которые в том числе напрямую общаются с аудиторией и могут раскрыть какие-то вещи.

Такие перестановки в Marvel связаны с тем, что они впервые за очень долгое время потеряли лидерство на американском рынке комиксов, уступив своему главному конкуренту — DC.

Это связано также с неким общим ощущением, которое витает в воздухе. Не могу сказать, что оно как-то подтверждается научно, статистически. Но есть факт, что супергеройские комиксы продаются все хуже и конкретно в Marvel руководство смотрит не в ту сторону. Компания сильно развернулась в сторону возрастных фанатов и тех, кто скупает комиксы с целью их потом перепродать, не открывая. Борьба двух миров: аудитория, которая читает такие произведения, и люди, которые их коллекционируют и которым не очень важно, что там происходит».

Между тем в топ-менеджмент Marvel Comics вошел Брэд Виндербаум, бывший продюсер анимационных сериалов и шоу про супергероев. Его опыт в кино пригодится издательству в период кризиса, отметил в беседе с “Ъ FM” член Гильдии режиссеров США Игорь Лопатёнок:

«Студии, в том числе Marvel, были достаточно успешными. То, что у них поменялось руководство, не означает, что компании умерли. В 2019-м, когда был пик "Мстителей", ситуация казалась фантастически хорошей. В 2025-м вышла "Фантастическая четверка", в 2024-м "Дэдпул и Росомаха", эти картины показали отличные сборы. На этот год запланированы фильмы про Человека-паука и "Мстители: Доктор Дум", а также мини-сериал "Чудо-человек".

Супергеройский жанр в комиксах имеет свою четкую нишу. У него есть фанаты, которые обеспечат будущий успех продолжающейся франшизы или новых вещей».

По данным UnivDatos Group, к 2026-му объем мирового рынка комиксов превысил $12,5 млрд. Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пять лет этот показатель будет расти на 5% в год. Среди ключевых рынков эксперты называют США, Канаду, Германию, Японию, Китай, Индию и Великобританию. Средняя стоимость одного комикса там варьируется от $5 до $9.

Леонид Пастернак