Поглощения без слияний

Несмотря на существенное сжатие рынка слияний и поглощений, некоторая активность на нем сохраняется — в частности, отмечается интерес игроков к покупке крупных компаний, следует из результатов проведенного компанией Б1 опроса руководителей M&A-проектов, директоров по стратегии и финансовых директоров. О замедлении в сегменте M&A сообщалось ранее — по оценкам агентства AK&M, объем сделок за 2025 год снизился почти на 25%, до $41,1 млрд, что стало самым слабым результатом за пять лет (см. “Ъ” от 12 февраля).

Согласно данным опроса Б1, за последний год 87% респондентов участвовали в сделках M&A. При этом 45% сообщили, что их активность в этой сфере осталась на прежнем уровне, 39% отметили ее рост. Большинство (89%) опрошенных проводили сделки с компаниями с выручкой от 1 млрд руб., 47% — более 5 млрд руб. По мнению Б1, в условиях общей напряженности на рынке это может говорить о том, что покупатели стремились к получению более устойчивых компаний и меньше готовы вкладываться в «молодые» и рисковые активы. При этом 58% по итогам сделок получили полный контроль над активами, а 26% — контрольную долю (часть респондентов отметили, что прошел только первый этап сделки — с перспективой получения полного контроля над приобретением в дальнейшем).

42% опрошенных сообщили об участии в сделках с иностранными контрагентами. С учетом ухода с рынка РФ международных компаний в Б1 предполагают, что это в большей степени связано с завершением сделок, которые начаты один-два года назад, но не были закрыты ранее, а в меньшей — отражает активность с компаниями из дружественных стран. Аналитики полагают, что в 2027 году количество сделок с иностранными контрагентами существенно уменьшится.

Представители компаний, не проводивших сделки M&A за последний год, отметили такие проблемы рынка, как нехватка качественных активов для покупки и нередко нереалистичные ожидания продавцов от оценки активов.

Перспективы рынка эксперты оценивают без особого оптимизма — 48% опрошенных не ожидают изменения сделочной активности в ближайший год. Рост прогнозируют 29%, снижение — 23%. Чуть больше половины респондентов (52%) считают основным фактором для восстановления экономики и рынка M&A снижение ключевой ставки. Около трети (29%) отмечают, что положительно повлиять могло бы снижение геополитической напряженности, 13% говорят о снижении ожиданий по оценке активов продавцами в качестве фактора роста рынка в дальнейшем.

Евгения Крючкова