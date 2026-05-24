На ЛПДС «Нурлино» нашли тело четвертого погибшего при взрыве

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино» завершены поисково-спасательные работы, сообщила пресс-служба «Транснефть-Урал». Спасатели нашли тело четвертого работника «Геококад», погибшего из-за пожара 13 мая.

«Транснефть – Урал» продолжает взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами для определения причин технического инцидента, который привел к возгоранию на ЛПДС, отметили в пресс-службе.

Как сообщал «Ъ», 13 мая на ЛПДС «Нурлино» произошел взрыв с последующим пожаром. Это случилось во время очистки выведенного из эксплуатации резервуара от донных отложений. По данным «Ъ-Уфа», возбуждено уголовное дело.

По данным Гострудинспекции, во время взрыва трое работников «Геоэкокада» находились снаружи у люка, откуда откачивался нефтешлам. 35-летний и 54-летний чистильщики и 25-летний мастер получили ожоги. Спустя несколько дней 54-летний работник скончался.

Через день после несчастного случая спасатели обнаружили тела троих работников Черкасского нефтепроводного управления АО «Транснефть-Урал».

В компании заявили, что родным и близким погибших работников обеспечивается необходимая поддержка, включая социальные выплаты и материальную корпоративную помощь согласно коллективному договору.

Майя Иванова