Число погибших из-за взрыва на нефтебазе под Уфой увеличилось до четырех

В больнице скончался работник ООО «Геоэкокад», госпитализированный из-за взрыва и пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино» компании «Транснефть-Урал», сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.

Ранее спасатели нашли тела троих работников АО «Транснефть-Урал». Двое сотрудников подрядной организации «Геоэкокад» остаются в больнице с ожогами.

Как сообщал «Ъ», 13 мая на ЛПДС «Нурлино» произошел взрыв с последующим пожаром. Инцидент произошел во время очистки выведенного из эксплуатации резервуара от донных отложений.

По данным трудовой инспекции, во время взрыва трое работников «Геоэкокада» находились снаружи у люка, откуда откачивался нефтешлам. Погибшему чистильщику было 54 года, ожоги также получили 35-летний чистильщик и 25-летний мастер.

Через день спасатели обнаружили тела троих работников Черкасского нефтепроводного управления АО «Транснефть-Урал». Продолжаются поиски еще одного слесаря по ремонту технологических установок.

Совместное расследование ведут Ростехнадзор и Гострудинспекция.

