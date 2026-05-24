В Сергиевом Посаде возбудили дело после нападения вооруженных подростков на мужчину

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве после нападения на жителя Сергиева Посада. По данным подмосковного главка СКР, подростки 2008 и 2010 годов рождения были вооружены ножом и пневматическим пистолетом.

«Нанесли телесные повреждения мужчине 1992 года рождения, — рассказали в СКР. — После чего мужчина, владея оружием на законных основаниях, выстрелил в сторону подростков».

Нападавших госпитализировали. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Из пресс-релиза неясно, кто именно стал фигурантом дела.

В Telegram-каналах распространилась видеозапись инцидента, сделанная очевидцами. По словам свидетелей, мужчина сидел на лавочке с подругой, когда к ним стал приставать нетрезвый юноша. Мужчина прогнал его, но тот вскоре вернулся с другом, вооруженным ножом. В ответ на угрозы мужчина достал травматическое оружие и сделал предупредительный выстрел в землю. Подростки ушли, но скоро снова вернулись — уже с пневматической винтовкой, они попытались избить мужчину и угрожали оружием. После этого, по словам очевидцев, мужчина начал стрелять подросткам по ногам.