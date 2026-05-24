Глава Удмуртии об атаке БПЛА по колледжу в ЛНР: такому преступлению нет прощения

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования семьям погибших при атаке БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Об этом руководитель региона написал Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Пасечник, Max Фото: Леонид Пасечник, Max

«В Старобельске враг атаковал спящий мирный объект — общежитие педагогического колледжа. Погибли больше 20 человек, еще около 40 ранены. Это ребята, мечтавшие стать учителями. Такому чудовищному преступлению нет прощения»,— написал господин Бречалов.

По данным уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой, погиб 21 ребенок, ранены и пострадали более 60 детей. ВСУ атаковали колледж в ночь на 22 мая. Три здания образовательного объекта полностью разрушены. В момент удара внутри находилось 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом и поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на удар по Старобельску. Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Позднее российские военнослужащие нанесли массированный удар по военным объектам, авиабазам и предприятиям ОПК Украины «в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России». Использовались ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон».

Подробнее об атаке БПЛА на колледж — в подборке «Ъ».