Продажи сезонных лекарств снизились из-за экономии россиян и холодного апреля

Продажи антигистаминных средств, противовирусных препаратов и лекарств от простуды весной 2026 года показали снижение в натуральном выражении, несмотря на рост цен, соответствующий уровню инфляции. В период с конца февраля по начало мая продажи средств от аллергии упали на 4% год к году, до 17,9 млн упаковок, а реализация противовирусных препаратов сократилась на 13,5%, до 15,9 млн упаковок. Это следует из данных DSM Group, с которыми ознакомился «Ъ».

Основной причиной снижения спроса стал холодный апрель в центральной части России, на долю которой приходится около трети всех продаж. В то время как в некоторых регионах, таких как Дальний Восток и Крым, выручка выросла, в центральной зоне она снизилась, особенно в конце апреля, когда продажи упали на 12% по сравнению с прошлым годом. Ситуация усугубилась тем, что сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ пришлась на декабрь, а весеннее обострение оказалось слабее.

Эксперты и представители фармрозницы, включая «Риглу», «Биннофарм групп» и Twiga Data Solutions, отмечают, что потребители стали более экономными, ограничиваясь лечением острых состояний и хронических заболеваний. Граждане предпочитают переносить легкие симптомы, переходят на курсовое профилактическое лечение и сокращают покупки безрецептурных средств.

