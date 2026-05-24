Выстрелившему в саксофониста у Мариинского театра предъявили обвинение

В Санкт-Петербурге мужчине, который выстрелил в 11-летнего мальчика за игру на саксофоне, предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета (СКР).

Против мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганских действиях, совершенных в отношении несовершеннолетнего с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В пресс-службе Мариинского театра, вблизи которого произошел инцидент, рассказали ТАСС, что его сотрудники оказали пострадавшему первую помощь.

«Он был оперативно доставлен в медпункт театра, куда была вызвана скорая помощь, после чего он был направлен в Детскую городскую больницу № 19 им. К. А. Раухфуса, серьезных угроз его здоровью нет», — сообщили представители театра. Они отметили, что глубоко обеспокоены случившимся и следят за судьбой музыканта.

Сегодня около дома № 1 в Минском переулке Адмиралтейского района 38-летний мужчина из окна своей квартиры выстрелил из пневматического оружия в ребенка, который играл на улице на саксофоне. Юный музыкант получил рану щеки и подбородка. Нападавшего задержали. По данным «Фонтанки», стрелявшим был артист Мариинского театра.