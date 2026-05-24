В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде наехал на ребенка

В Екатеринбурге курьер службы доставки на электрическом транспорте врезался в ребенка. Делом заинтересовались в СКР, на контроль его взял глава ведомства Александр Бастрыкин.

Мальчик получил повреждения, и ему понадобилась госпитализация. В свердловском СКР возбудили дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 286 УК РФ).

Напомним, за первый месяц работы кикшеринговых сервисов в Екатеринбурге пострадали 134 человека, в том числе 46 детей. В 39 случаях несовершеннолетние сами управляли устройствами.

Анна Капустина