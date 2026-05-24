В Армавире и Новокубанске из зоны подтопления откачали 12 тысяч кубометров воды

В Новокубанском районе и Армавире продолжается ликвидация подтоплений придомовых участков и дорог. За прошедшие сутки спасатели откачали 11,9 тыс. кубических метров воды. В устранении подтоплений участвуют 27 специалистов краевой пожарной службы и 20 единиц техники, информирует пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что 19 мая из-за сильных ливней в некоторых населенных пунктах поднялись грунтовые воды. Кроме того, поднялся уровень рек Кубань и Уруп. 20 мая началась эвакуация жителей из зон возможного подтопления, включая Старую Станицу, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, частично микрорайон Северный, переулок Баранников и СНТ «Химик», «Строитель» и «Заречное».

