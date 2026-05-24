Путин назвал особенно важным сегодня поддержание единства народа России

Президент Владимир Путин заявил, что для России сейчас особенно важно поддерживать единство ее многонационального и многоконфессионального народа. Об этом он сказал на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом по случаю его дня тезоименитства.

Владимир Путин и патриарх Кирилл

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл

«Сегодня нам нужен ваш опыт строительства внешнецерковных отношений и, самое главное, для нас и для России очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны», — заявил Владимир Путин. По его словам, России это нужно всегда, а сейчас — особенно.

Патриарх Кирилл в ответ отметил общественную важность религии. «Когда у людей не хватает уже каких-то идеологических аргументов, если взять всю историю, то для борьбы с противником, для консолидации общества всегда работал вот этот фактор», — отметил архиерей.