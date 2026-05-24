Уход в отставку директора Национальной разведки США остается одной из самых обсуждаемых мировых новостей. Комментаторы не считают, что семейные обстоятельства — реальная причина того, что Тулси Габбард покидает администрацию. Большинство комментаторов считают ее уход увольнением, несмотря на все ее старания проявить лояльность и даже поступиться ради этого принципами.

Фото: Kylie Cooper / Reuters Бывший директор Национальной разведки США Тулси Габбард

MS Now (Нью-Йорк, США) Трампу оказалось недостаточным самоуничижения Тулси Габбард Она продержалась 15 месяцев. За это время она сделала посмешищем те принципы, которые всегда представляла как свои основные. Кажется, этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить работу… Вполне простительно, если бы вы решили, что принципиальная диссидентка, выступавшая против американской «политики смены режимов», воспользуется возможностью, чтобы уйти в знак протеста. Если вы так и подумали, вы ошибаетесь… На слушаниях в Сенате… она уклонялась от вопросов о том, представляет ли Иран «непосредственную угрозу». Если бы она громко и ясно сказала, что не представляет, и была бы тут же уволена, такое громкое неприятие войны от высокопоставленного чиновника нанесло бы реальный урон администрации и поддержало бы антивоенное движение. А еще она бы смогла сохранить хоть крупицу своего достоинства. Вместо этого она уклонялась от ответа, говорила двусмысленно и оставалась верной Трампу. Эта верность не была взаимной, и теперь, похоже, ее политическая карьера закончена.

The Economist (Лондон, Великобритания) Уход Тулси Габбард ослабляет антивоенное крыло MAGA За последние три месяца Дональд Трамп лишился сразу нескольких чиновников высшего звена: министра внутренней безопасности, министра юстиции и министра труда. 22 мая к этому исходу присоединилась и Тулси Габбард, директор Национальной разведки… Она выглядела все более одинокой фигурой, отстраняемой от принятия важных решений. Г-жа Габбард, ветеран боевых действий и бывшая конгрессвумен от Гавайев, была противницей традиционной внешней политики. Она встречалась с Башаром Асадом и винила НАТО за… Украину. В промежутке она участвовала в демократических президентских праймериз, раздавая футболки с надписью «Нет войне с Ираном»… Отставка г-жи Габбард — еще одно свидетельство того, что влияние тех в окружении г-на Трампа, кто занимает антивоенные позиции, угасает… И напротив. Влияние Марка Рубио, госсекретаря-«ястреба», и Джона Рэтклиффа, директора ЦРУ, скептически настроенного по отношению к России, похоже, становится все большим.

The Atlantic (Вашингтон, США) Тулси Габбард отправилась на выход Габбард… проработала 15 месяцев директором Национальной разведки. На бумаге, по крайней мере. По закону, ДНР, как предполагается, выступает в качестве главного советника президента по вопросам разведки. Габбард никогда не выполняла эту роль, а многие ее взгляды противоречили действиям администрации. Трамп неуважительно относился даже к ее самым скромным попыткам говорить правду властям… Габбард многие годы выступала против военной интервенции США в Иране и не поддержала публично решения Трампа начать войну… К концу ее пребывания на посту самый актуальный вопрос о Габбард звучал так: «Почему она остается?» Она пережила унижение, когда ее не приглашали на важнейшие из совещаний, а президент от нее отмахивался, когда США оказались в трясине новой войны. Когда этот вопрос задавался людям, которые работали с Габбард и в законодательной, и в исполнительной ветвях власти, они обычно давали простое объяснение: «Она хочет власти». И это был не комплимент.

Mehr News (Тегеран, Иран) Еще одна скандальная отставка: прежние позиции Габбард противоречили позициям администрации Трампа Позиция Габбард на мартовских слушаниях в Конгрессе противоречила лживому утверждению Трампа, заявившему, что Иран представлял «непосредственную угрозу» перед нападением США и Тель-Авива. Трамп и раньше указывал на противоречия с Габбард в их подходах к Ирану, заявив, что Габбард более лояльно относится к Ирану. Кроме того, примечательны позиции Габбард в поддержку России, особенно в отношении боевых действий на Украине. Она также является ярой противницей тенденции к неограниченным военным интервенциям США… В течение нескольких месяцев Тулси Габбард за кулисами вела борьбу с ЦРУ по поводу рассекречивания ряда документов.

Подготовил Николай Зубов