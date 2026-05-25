«Буквоед» освежает концепцию

3 июня объединенная розничная сеть (ОРС) «Читай-город — Буквоед» откроет новый книжный магазин площадью 200 кв. м на территории «Севкабельпорта». Точка станет вторым магазином в новом концепте «Буквоеда», в рамках которого изменились логотип и оформление сети. Еще одна точка в обновленном дизайне откроется летом в ТРК «Титан Арена» в Архангельске. За первые четыре месяца года количество магазинов сети сократилось на 7% год к году, при этом продажи выросли на 5%. Эксперты отмечают, что книжному ритейлу в условиях преобладания электронной коммерции приходится искать дополнительные способы удержания аудитории, которые и выражаются в реконцепции и переформатировании книжных магазинов в общественные пространства, куда приходят не за книгой, а за впечатлениями.

Всего у «Буквоеда» сегодня работает 120 магазинов по всей стране, 80 из них находится в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба «Буквоеда», «Читай-город – Буквоед»

Первой розничной точкой «Буквоеда» в обновленной концепции стал магазин в МФТРК «Голливуд» в Петербурге. Здесь сеть занимает помещение площадью 700 кв. м. В рамках нового концепта, разработанного «Бюро Мартен» в торговых залах появились зоны, где посетитель может присесть и полистать книгу, где можно проводить встречи с писателями и другие мероприятия. Новый дизайн оформления и планировки пространства магазинов оказал прямое влияние на финансовые показатели сети, заверяют в компании. Если средний чек по сети составляет 745 рублей, то в обновленном магазине — 945 рублей. «Средняя выручка в одном новом магазине заметно выше, чем в старых,— констатирует генеральный директор ОРС "Читай-город — Буквоед" Александр Брычкин.— Трафик растет. И несмотря на то что количество магазинов сокращается, качество магазинов растет, и это позволяет нам обеспечивать и общий рост продаж, и удовлетворенность клиентов».

По итогам 2025 года, рассказал руководитель сети, количество закрытий магазинов составило 66, а открытий — 20. Сеть оптимизирует присутствие на объектах торговой недвижимости, не скрывает господин Брычкин. Но на фоне снижения на 7% количества магазинов за январь — апрель 2026-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост продаж составил 5%.

Всего у «Буквоеда» сегодня работает 120 магазинов по всей стране, 80 из них находится в Санкт-Петербурге. Компания рассматривает возможность открытия еще 15 новых точек, но в каких городах, пока не уточняется. Гендиректор ОРС сказал журналистам, что не все старые магазины будут переоформляться в рамках реконцепции. Прежде всего переделываться будут магазины с высоким трафиком в знаковых локациях. «Новый концепт очень гибкий, он позволяет реализовать классный магазин практически на любой площади от 200 кв. м. А если говорить про более компактные магазины площадью до 100 м, до конца года мы представим, как будет выглядеть в новой концепции этот формат на примере двух-трех магазинов, а дальше примем решение, тиражировать ли этот формат по всей стране»,— рассказал Александр Брычкин.

По оценке управляющего партнера агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, сегодня книжный офлайн-ритейл чувствует себя достаточно непросто. Причем не только в России — это общемировой тренд. Книга — товар, который гораздо проще выбирать онлайн, в отличие от одежды или техники. «Дополнительно рынок сильно изменило распространение электронных и аудиокниг — бумажный сегмент за последние годы объективно потерял значительную часть аудитории»,— обозначает аналитик.

На этом фоне стратегия оптимизации сети выглядит вполне логичной. Рост выручки при сокращении количества магазинов обычно означает, что компания избавляется от слабых и нерентабельных точек, концентрируясь на наиболее эффективных локациях. Кроме того, современные книжные магазины все чаще превращаются не просто в место покупки книги, а в культурное пространство: с кофе-зонами, сувенирной продукцией, мероприятиями и расширенным ассортиментом. «Именно поэтому магазины новой концепции могут показывать рост среднего чека: покупатель приходит уже не только за книгой, но и за впечатлениями»,— рассуждает госпожа Косарева.

Нельзя забывать и про инфляционный фактор, добавляет она: рост среднего чека частично объясняется общим повышением цен на книги и сопутствующие товары. Бумажная продукция дорожает из-за стоимости полиграфии, логистики и импортных компонентов. Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров также отмечает, что, как и остальной ритейл непродовольственных товаров, книжный сегмент чувствует себя тяжело. Продолжающееся снижение трафика, опережающий рост расходов на арендную плату, увеличение налоговой нагрузки и невозможность переложить рост расходов на цену продукции — все это приводит к объективным показателям снижения продаж и закрытию ряда торговых объектов. «Другой вопрос, что закрытие ряда офлайновых объектов малых сетей и несетевых магазинов открывает возможности для лидеров рынка, что мы сейчас и видим по показателям "Буквоеда"»,— говорит аналитик.

Крупный игрок рынка дальше всех книжных ритейлеров пошел в смежные сегменты: в сети продаются и товары повседневного спроса, и сувенирная продукция, представляющие собой товары импульсного спроса с высокой маржинальностью. «Кроме этого, "Буквоед" проделал большую работу, чтобы стать эмоциональным ритейлом: там проходят встречи с авторами, работает кафе. То есть это уже не просто книжный магазин, а фактически место, где происходит создание и потребление определенного контента, и это обеспечивает некоторую устойчивость офлайн-торговли»,— дает оценку господин Бурмистров.

Сокращение количества магазинов связано еще и с тем, что часть объектов просто не подходит для этой трансформации. «Если локация не самая удобная и площадь недостаточна, чтобы разместить в магазине условно зону кафе, эти объекты не могут сохранять работоспособность»,— поясняет руководитель «Infoline-Аналитики». В связи с этим господин Бурмистров прогнозирует, что тренд, когда закрытий больше, чем открытий, в целом сохранится, но тенденция по увеличению трафика в более крупных обновленных объектах, которые лучше соответствуют текущим требованиям клиентов, в том числе молодого поколения, которое читает по-другому, больше читает электронные книги, будет усиливаться.

Александра Тен