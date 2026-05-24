Во Владимирской области локализовали пожар после атаки БПЛА

Пожар в Камешковском округе Владимирской области, начавшийся из-за удара беспилотников, локализован на площади 800 кв. м. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Пожарные службы ликвидировали открытое горение, ситуация под контролем, сообщил господин Авдеев. На месте происшествия продолжают работу специалисты владимирского управления МЧС России.

Возгорание возникло сегодня утром из-за атаки БПЛА на инфраструктуру. По словам губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. Всего силы ПВО России сбили за ночь 33 дрона ВСУ над несколькими российскими регионами.