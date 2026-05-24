Зарубежные СМИ: Что известно об инциденте со стрельбой у Белого дома?

Дональда Трампа пытались застрелить уже четвертый раз за последние два года. По данным Fox News, вечером 23 мая вооруженный мужчина размахивал револьвером в районе Белого дома. После он открыл огонь по резиденции. По меньшей мере, один прохожий был серьезно ранен. Нападавшего ликвидировали сотрудники Секретной службы. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Во время атаки журналистов президентского пула срочно увели внутрь здания и приказали оставаться в укрытии. Сам Дональд Трамп в этот момент находился в Белом доме, он не пострадал. Все произошло около 18.00 по местному времени, когда Дональд Трамп готовился выступить перед журналистами. По информации корреспондентов CNN, в этот момент они услышали десятки выстрелов и срочно покинули лужайку у Белого дома. При этом в объектив телекамер попали несколько высокопоставленных чиновников, которые также эвакуировались. Среди них — вице-президент Джей Ди Вэнс, министр финансов Скотт Бессент и глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз. Запланированная пресс-конференция так и не состоялась.

По данным источников газеты The New York Post, нападавший на Дональда Трампа — 21-летний Насир Бест. Год назад он уже пытался прорваться на территорию Белого дома. Молодой человек проскочил через турникет на КПП и попросил сотрудников Секретной службы арестовать себя, утверждая, что он Иисус Христос. В результате Насира принудительно отправили на психиатрическое лечение, а также проанализировали его посты в соцсетях. В них молодой человек, в частности, писал, что он никто иной, как Осама Бен Ладен, лидер признанной террористической и запрещенной в России «Аль-Каиды».

Последний раз выстрелы в районе Белого дома раздавались меньше месяца назад. Тогда на ужин Трампа для корреспондентов президентского пула в отель Washington Hilton пытался прорваться программист и репетитор Коул Аллен. Мужчина перед тем, как открыть огонь, написал своим родственникам, что, помимо Трампа, хочет убить и других членов администрации, напоминают источники NBC.

Портал Axios вспоминает и два предыдущих покушения еще во время предвыборной кампании Дональда Трампа. Так, в июле 2024-го Томас Крук открыл огонь из снайперской винтовки во время встречи республиканца с избирателями в Пенсильвании. Выстрелом он задел ухо тогда еще кандидата в президенты. Фотографии Трампа с окровавленной головой и сжатым кулаком облетели весь мир. Два месяца спустя сотрудники Секретной службы заметили Райана Раута с винтовкой около гольф-клуба во Флориде в момент, когда Трамп был на поле. Мужчину задержали, сейчас он отбывает пожизненное заключение.