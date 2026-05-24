В Каменске-Уральском остановили работу ресторана из-за угрозы заболеваний

В Каменске-Уральском судебные приставы приостановили работу ресторана «Сакварели» на 60 суток. Как сообщили в пресс-службе УФССП (управления федеральной службы судебных приставов), в организации нашли серьезные нарушения санитарных норм.

«В заведении отсутствовали процедуры, обеспечивающие безопасность пищевой продукции, была нарушена планировка помещений, а потоки сырья и готовой продукции пересекались»,— говорится в сообщении.

В ресторане принимали продукты без сопроводительных документов и неправильно их хранили, а поверхности мыли не дезинфицирующим средством, а обычным бытовым AOS. На втором этаже ресторана были проблемы с водой, продукты лежали в неотделанном подвале, в готовке использовали необработанные яйца.

«Выявленные нарушения создавали угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний среди посетителей и персонала»,— сделали вывод в ведомстве.

Суд принял решение о назначении административного наказания и приостановил работу ресторана. Приставы начали судебное производство, двери организации опечатаны.