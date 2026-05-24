Новороссийск принял 316 тысяч гостей с начала 2026 года

По данным на 15 мая 2026 года, Новороссийск посетили 316 тыс. туристов, что на 16 тыс. (5,3%) отдыхающих больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

В 2025 году турпоток в Новороссийск достиг 1,6 млн человек. В администрации города рассчитывают в этом году, как минимум, сохранить такой уровень показателя.

Для обеспечения безопасности отдыхающих все пляжи и зоны рекреации на территории города оснастили системами оповещения, наружным освещением и видеонаблюдением, входные группы оборудованы схемами эвакуации. При подготовке к курортному сезону проведены дополнительные практические тренировки по оповещению и эвакуации отдыхающих. «Гости города Новороссийска должны чувствовать себя в безопасности даже в том случае, если вдруг зазвучит сирена»,— отметили в пресс-службе администрации Новороссийска.

По данным ведомства, гостей принимают порядка 200 средств размещения всех категорий звездности с общим номерным фондом 5 тыс. единиц. После завершения строительства двух гостиничных комплексов в Широкой Балке и Мысхако количество номеров в Новороссийске удвоится.

Маргарита Синкевич