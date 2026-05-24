Новый «утес» для обороны «Зенита»

Петербургский ФК «Зенит» стал первым клубом в межсезонье, который совершил трансфер на рынке, приобретя у калининградской «Балтики» 26-летнего защитника Кевина Андраде. Колумбиец, обладающий внушительными физическими данными и получивший опыт игр в России, должен укрепить оборону сине-бело-голубых, потому что там возможны изменения.

Футболист Кевин Андраде

Судя по тому как «Зенит» так быстро совершил покупку — все произошло в субботу утром, спустя неделю после завершения очередного чемпионата России, по итогам которого петербуржцы завоевали чемпионский титул (седьмой за последние восемь лет) — он давно положил глаз на защитника, выступавшего за «Балтику». Андраде, которому сейчас 26 лет, приехал играть в клуб из Калининграда зимой 2024-го: «Балтика» заплатила за него колумбийской «Америке» 400 тыс. евро. «Зениту» Андраде обошелся уже в 3,5 млн евро, и зарплату игрок из Колумбии получил во много раз превышающую ту, что имел в «Балтике», — порядка 1 млн евро.

Для защитника такой поворот карьеры — шаг наверх из клуба, который рассматривался в лучшем случае темной лошадкой (хотя «Балтика» в минувшем сезоне выступила успешно, заняв в РПЛ шестое место), в команду, каждый сезон борющуюся за чемпионский титул. Андраде, к слову, внес большой успех в то, что самый западный клуб России стал сенсацией сезона, укрепив его оборону. Для справки: только «Зенит», финишировавший в итоге первым, пропустил в минувшей РПЛ меньше голов, чем «Балтика»: 19 против 21. Оба тренера — и Сергей Семак, который во главе «Зенита», и Андрей Талалаев, возглавляющий «Балтику», — придают большое значение защите. Но для клуба из «янтарного края» этот вопрос имел первостепенное значение: так как его возможности в атакующей игре ограничены. Талалаев сумел выстроить такую оборону, в которой Андраде был главным «утесом». Об него разбивались многие атаки соперников. К тому же колумбиец умеет хорошо играть персонально против форвардов, что не раз демонстрировал по ходу чемпионата. Например, когда опекал Джона Кордобу, игрока «Краснодара», своего соотечественника, который в итоге стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 голов. Также Андраде хорош в игре «на втором этаже»: имея рост в 189 см, умеет отдавать точные передачи, начинать атаки, более-менее уверен в позиционной игре. Есть у него и недостатки: ошибки при расположении, чересчур авантюрные действия в начале атаки, которые завершались потерями мяча, но это те минусы, которые еще не поздно исправить в более сильном клубе. За «Балтику» Кевин в итоге сыграл в этой РПЛ 26 матчей, забил один гол.

«Зениту» такой игрок нужен по нескольким причинам. Во-первых, летом из команды может уйти бразильский защитник Нино, цементировавший центр обороны. Во-вторых, непонятно, захочет ли клуб возвращать из аренды сербского защитника Страхиню Эраковича, который вторую часть сезона провел на правах аренды в «Црвене звезде» — и, к слову, выиграл в ее составе чемпионат Сербии. Зимой «Зенит» приобрел у ЦСКА защитника Игоря Дивеева, но у того и скорость средняя, и подверженность травмам высокая. Еще один «центр» — словенец Ваня Дркушич — не всегда надежно играет на своей позиции, так что тренеры в конце сезона стали использовать его на правом фланге. Нуралы Алип, другой центральный защитник, вообще редко выходил играть.

Так что игрок в сердце обороны был нужен. Тем более что Андраде хорошо знаком с чемпионатом России, а в Зените» есть один колумбиец, который точно поможет ему как можно скорее влиться в новый коллектив — Вильмар Барриос. Были в команде еще два колумбийских игрока: форварды Матео Кассьерра и Джон Дуран, но оба уже ушли в другие клубы, не подойдя «Зениту» по квалификации. Раз клуб купил Андраде, улучшив его финансовые условия, — значит верит в его качества. А с мотивацией у новичка должно быть все в порядке. Вызов в сборную Бразилии защитника Дугласа Сантоса и нападающего Луиса Энрике для участия в чемпионате мира, который пройдет летом, доказывает, что можно оставаться в поле зрения тренеров сборной, даже выступая в России, пребывающей в изоляции.

Есть другой нюанс: в новом сезоне изменится лимит на легионеров: теперь в заявке на матч их может быть не больше 12 (было — максимум 13), а на поле могут выходить одновременно не больше семи (было — максимум восемь). Это значит, что с кем-то из иностранцев клуб в скором времени попрощается, а на Андраде будет делаться ставка как на основного игрока: теперь клубы вынуждены приглашать только качественных легионеров.

Кирилл Легков