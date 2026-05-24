В центре Москвы перекрыли движение для проведения велофестиваля и велогонки

В центре Москвы перекрыли движение в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Движение закрыто:

до 13:30 на проспекте Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара);

до 18:30 на Садовом кольце в обоих направлениях;

до 19:30 на проспекте Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой), на улице Маши Порываевой (от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы), на Спасской улице (от Скорняжного переулка до Садовой-Спасской улицы).

На участках ограничений временно запретили парковку. В Дептрансе добавили, что к некоторым городским объектам нельзя подъехать со стороны Садового кольца.