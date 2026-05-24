Под Каменском-Уральским автомобиль слетел в кювет, погибли двое

Под Каменском-Уральским автомобиль «Форд Транзит» вылетел с трассы в лес, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции. В аварии погибли водитель и пассажирка на переднем сидении, еще двоих пассажиров госпитализировали.

Авария произошла в 7:20 утра на 33 км трассы Сысерть — Часовая. 62-летний водитель автомобиля ехал на слишком высокой скорости и не справился с управлением. Машина выехала с проезжей части и опрокинулась.

Водитель и пассажир 50 лет, находящаяся на переднем сидении, погибли до приезда врачей. На заднем сидении находились двое мужчин 53 и 80 лет, их увезли в больницу. Все пострадавшие в ДТП были жителями села Маминское.

У водителя авто был 40-летний стаж вождения. Экспертиза установит, в каком состоянии он находился. Следственная группа начала расследование инцидента.

Анна Капустина