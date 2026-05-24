Путин заявил об общем стремлении России и Африки к многополярному миропорядку

Президент Владимир Путин заявил о большом значении для России укрепления связей со странами Африки. В послании по случаю Дня Африки главам государств и правительств стран континента он отметил общее «стремление к построению справедливого многополярного миропорядка».

Фото: пресс-служба президента РФ

«Основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободе от любых форм дискриминации и диктата», — указано в поздравительном послании.

Владимир Путин отметил, что африканские страны «играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня». Нынешний праздник он назвал «символом победы народов вашего континента над колониализмом, их стремления к свободе, миру и процветанию».

Российский президент убежден, что саммит Россия — Африка, который пройдет в Москве в октябре, создаст условия для определения новых перспектив развития сотрудничества между РФ и африканскими государствами.